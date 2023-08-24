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Новый временный штат местных и апелляционных судов – утверждена численность судей

13:14, 24 августа 2023
Новая численность судей в Украине – 7976 судей в судах первой и апелляционной инстанции.
Новый временный штат местных и апелляционных судов – утверждена численность судей
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Высший совет правосудия 24 августа 2023 года утвердил новую временную численность судей в судах первой и апелляционной инстанции на 2023 год.

Установление временной численности судей необходимо ВККС для проведения конкурсов на вакантные должности судей, запланированных на 2023-2024 годы.

Государственная судебная администрация предложила ВСП установить следующую временную численность судей на 2023 год.

Местные суды:

в местных общих судах – 5052 должности судей

в окружных административных судах – 663 должности судей

в хозяйственных местных судах – 650 должностей судей

всего6 365 судей в местных судах

Апелляционные суды

апелляционные общие суды – 1081 должность судей

апелляционные административные суды – 283 должности судей

апелляционные хозяйственные суды – 247 должностей судей

всего – 1 611 должностей судей в апелляционных судах

В общей сложности – 7 976 судей в судах первой и апелляционной инстанций.

Указанные цифры учитывают также количество судей судов Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополь, которые пока не осуществляют правосудие (959 должностей судей).

Как отметили в ГСА, со временем указанная численность судей может быть пересмотрена с учетом корректив в нагрузке.

В свою очередь, в ВСП отметили, что по информации Совета судей Украины за первое полугодие 2023 года, с учетом рекомендованных ВСП показателей средней продолжительности рассмотрения дел, ориентировочная нормативная численность судей составляет 10 452 должностей судей без учета данных местных и апелляционных судов, подсудность которых в настоящее время изменена.

А согласно росписи государственного бюджета на 2023 год, ГСА обеспечивает выплатами судейского вознаграждения 4 916 судей местных и апелляционных судов, то есть исходя из их фактической многочисленности.

При подготовке бюджетного запроса на 2024 год, с учетом требований Министерства денег, просчитано количество судей на следующий год – 4777 судей местных и апелляционных судов.

В итоге Высший совет правосудия определил на 2023 год временную численность судей местных и апелляционных суде, предложенную ГСА, то есть в количестве 7 976 судей в судах первой и апелляционной инстанции.

Соответствующее решение было поддержано всеми 13 членами Совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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