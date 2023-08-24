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Международные партнеры настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, - заместитель председателя Комитета

13:03, 24 августа 2023
По мнению депутатов, в Украине «слишком большой и обременительный государственный сектор экономики, работающий малоэффективно».
Международные партнеры настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, - заместитель председателя Комитета
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22 августа Комитет по вопросам экономического развития после повторной доработки рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о согласовании законодательства в сфере аренды и приватизации государственного и коммунального имущества №6102-д. Как сообщил заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан, «в Украине слишком большой и обременительный государственный сектор экономики, который работает малоэффективно», поэтому «власть в течение 32 лет из государственного бюджета дофинансирует убыточные предприятия».

«Поэтому международные партнеры Украины настаивают на проведении качественных реформ, типа приватизации, введении наблюдательных советов на государственных предприятиях, эффективной дивидендной политике, четком учете государственных активов и т.д.», - цитирует его сайт Верховной Рады.

Документ предусматривает ряд изменений сроков, статусов субъектов, категорий объектов, которые могут быть переданы в аренду как в целом, так и отдельно в части аренды без аукциона. Например, предлагается решать вопросы льготной аренды коммунальными медучреждениями, которые из-за изменений в законодательстве о здравоохранении сейчас не подпадают под льготную аренду.

По словам авторов, «ликвидируются схемы приватизации объектов государственной и коммунальной собственности арендатором». В то же время предлагает аукцион с возможностью компенсации неотъемлемых улучшений и преимущественным правом арендатора.

Формировать цену на имущество с неотъемлемыми улучшениями будет «рынок», а осуществивший их арендатор будет иметь право «последнего слова», соглашаясь или отказываясь уплатить цену, сформированную на аукционе. Если он не выкупит этот объект, новый владелец компенсирует стоимость сделанных неотъемлемых улучшений.

Предоставляется возможность исполнительным комитетам органов местного самоуправления, территория которых временно оккупирована, снять помещение для выполнения своих функций и помощи внутренне перемещенным лицам с определенными дополнительными льготами.

В то же время Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики выявил коррупциогенные факторы в законопроекте. Также Комитет поддерживает заключение Национального агентства по предотвращению коррупции и обращает внимание на то, что отдельные положения законопроекта содержат коррупционные риски.

Во-первых, законопроект предлагает непрозрачный механизм использования средств от приватизации имущества Национальной академии наук Украины. Так, изменениями в статью 5 Закона «Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук, национальных отраслевых академий наук и статуса их имущественного комплекса» предусматривается, что часть средств, поступивших от приватизации имущества Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук и организаций, что отнесенные к их ведению могут быть направлены на финансирование расходов, связанных с реализацией имущества и выполнения их уставных задач в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Вместе с тем проект Закона не определяет субъекта принятия такого решения, оснований и способа его принятия, а также того, какая именно часть средств может быть направлена на финансирование расходов, связанных с реализацией имущества, а какая на выполнение уставных задач этих организаций.

Кроме правовой неопределенности, указанная норма создает коллизию с частью первой статьи 25 Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества», предусматривающей, что средства, полученные от продажи государственного или коммунального имущества, зачисляются в государственный или местный бюджет в полном объеме, кроме платы за участие .

Во-вторых, изменениями в статью 24 Закона «Об аренде государственного и коммунального имущества» арендодателю имущества предоставляется право, а не обязанность прекратить договор аренды в случае, если арендатор допустил возникновение задолженности по арендной плате. Указанное предоставляет дискреционные возможности должностным лицам соответствующих органов.

Напомним, ранее мы писали, что Совет судей обратится к Денису Шмыгалю по поводу исключения санатория «Стекло» из перечня объектов на приватизацию.

Автор: Наталя Мамченко

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