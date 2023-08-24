Міжнародні партнери наполягають на проведенні якісних реформ, типу приватизації, - заступник голови Комітету

На думку депутатів, в Україні «занадто великий і обтяжливий державний сектор економіки, який працює малоефективно».

22 серпня Комітет з питань економічного розвитку, після повторного доопрацювання, рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект щодо узгодження законодавства у сфері оренди та приватизації державного та комунального майна» №6102-д. Як повідомив заступник Голови Комітету Олексій Мовчан, «в Україні занадто великий і обтяжливий державний сектор економіки, який працює малоефективно», тому «влада протягом 32 років із державного бюджету дофінансовує збиткові підприємства»

«Тому міжнародні партнери України наполягають на проведенні якісних реформ, типу приватизації, введення наглядових рад на державних підприємствах, ефективної дивідендної політики, чіткого обліку державних активів тощо», - цитує його сайт Верховної Ради.

Документ передбачає ряд зміни щодо строків, статусів суб’єктів, категорій об’єктів, які можуть бути передані в оренду як у цілому, так і окремо в частині оренди без аукціону. Наприклад, пропонується розв'язувати питання щодо пільгової оренди комунальними медзакладами, які через зміни в законодавстві про охорону здоров’я зараз не підпадають під пільгову оренду.

За словами авторів, «ліквідовуються схеми приватизації об'єктів державної та комунальної власності орендарем». Натомість пропонує аукціон з можливістю компенсації невід’ємних поліпшень та переважним правом орендаря.

Формувати ціну на майно з невід’ємними поліпшеннями буде «ринок», а орендар, який їх здійснив, матиме право «останнього слова», погоджуючись або відмовляючись сплатити ціну, сформовану на аукціоні. Якщо він не викупить цей об’єкт, то новий власник компенсує вартість зроблених невід’ємних поліпшень.

Надається можливість виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування, територія яких тимчасово окупована, винаймати приміщення для виконання своїх функцій та допомоги внутрішньо переміщеним особам з певними додатковими пільгами.

В той же час, Комітет ВР з питань антикорупційної політики виявив корупціогенні фактори у законопроекті. Також Комітет підтримує висновок Національного агентства з питань запобігання корупції та звертає увагу на те, що окремі положення законопроекту містять корупційні ризики.

По-перше, законопроектом пропонується непрозорий механізм використання коштів від приватизації майна Національної академії наук України. Так, змінами до статті 5 Закону «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу» передбачається, що частина коштів, що надійшли від приватизації майна Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та організацій, що віднесені до їх відання можуть спрямовуватись на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією майна та виконання їх статутних завдань у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Разом з тим, проект Закону не визначає суб’єкта прийняття такого рішення, підстав та способу його прийняття, а також того, яка саме частина коштів може бути спрямована на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією майна, а яка на виконання статутних завдань цих організацій.

Окрім правової невизначеності, вказана норма створює колізію із частиною першою статті 25 Закону «Про приватизацію державного і комунального майна», якою передбачено, що кошти, одержані від продажу державного або комунального майна зараховуються до державного або місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

По-друге, змінами до статті 24 Закону «Про оренду державного та комунального майна» орендодавцю майна надається право, а не обов’язок припинити договір оренди у разі, якщо орендар допустив виникнення заборгованості з орендної плати. Зазначене надає дискреційні повноваження посадовим особам відповідних органів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Рада суддів звернеться до Дениса Шмигаля щодо виключення санаторію «Шкло» з переліку об’єктів на приватизацію.

Автор: Наталя Мамченко

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