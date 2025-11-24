  1. В Україні

Зимова підтримка — хто не отримає виплату 6500 грн

18:06, 24 листопада 2025
Не всі громадяни України зможуть скористатися цією підтримкою.
фото з відкритих джерел
Соціально вразливі українці зможуть отримати від держави грошову підтримку у розмірі 6500 гривень у межах програми «Зимова підтримка».

Ця виплата передбачена для тих громадян, які належать до найуразливіших категорій населення та найбільше потребують додаткової допомоги в зимовий період:

  • батькам дітей із малозабезпечених сімей – 335 863 отримувачів;
  • батькам дітей із числа внутрішньо переміщених осіб – 252 898;
  • вихователям дітей, над якими встановлено опіку – 40 900;
  • одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд – 17 500;
  • людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб – 12 800;
  • вихователям дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 1 000 осіб.

Виплату у 6500 гривень не отримуватимуть ті громадяни, які залишилися на тимчасово окупованих територіях або виїхали за кордон і перебувають там під захистом інших держав.

Подати заявку на отримання допомоги можна через застосунок «Дія» або безпосередньо звернувшись до Пенсійного фонду.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок або на віртуальну «Дія.Картку». Використати гроші потрібно протягом 180 днів із моменту їх надходження.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки, а також список, хто отримає ці виплати.

Також повідомлялося, куди можна витратити 6500 грн ві держави. 

Зимова єПідтримка

