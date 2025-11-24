Зимняя поддержка – кто не получит выплату 6500 грн

Не все граждане Украины смогут воспользоваться этой поддержкой.

Социально уязвимые украинцы смогут получить от государства денежную поддержку в размере 6500 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка».

Эта выплата предусмотрена для тех граждан, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения и больше всего нуждаются в дополнительной помощи в зимний период:

родителям детей из малообеспеченных семей – 335 863 получателя;

родителям детей из числа внутренне перемещённых лиц – 252 898;

опекунам детей, над которыми установлена опека – 40 900;

одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход – 17 500;

людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещённых лиц – 12 800;

воспитателям детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приёмных семьях – 1 000 человек.

Выплату в размере 6500 гривен не будут получать те граждане, которые остались на временно оккупированных территориях или выехали за границу и находятся там под защитой других государств.

Подать заявку на получение помощи можно через приложение «Дія» или обратившись непосредственно в Пенсионный фонд.

Средства будут поступать на специальный счёт или на виртуальную «Дія.Карту». Использовать деньги необходимо в течение 180 дней с момента их поступления.

