  1. В Украине

Зимняя поддержка – кто не получит выплату 6500 грн

18:06, 24 ноября 2025
Не все граждане Украины смогут воспользоваться этой поддержкой.
Зимняя поддержка – кто не получит выплату 6500 грн
Социально уязвимые украинцы смогут получить от государства денежную поддержку в размере 6500 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка».

Эта выплата предусмотрена для тех граждан, которые относятся к наиболее уязвимым категориям населения и больше всего нуждаются в дополнительной помощи в зимний период:

  • родителям детей из малообеспеченных семей – 335 863 получателя;
  • родителям детей из числа внутренне перемещённых лиц – 252 898;
  • опекунам детей, над которыми установлена опека – 40 900;
  • одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход – 17 500;
  • людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещённых лиц – 12 800;
  • воспитателям детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, с инвалидностью, которые находятся в детских домах семейного типа и приёмных семьях – 1 000 человек.

Выплату в размере 6500 гривен не будут получать те граждане, которые остались на временно оккупированных территориях или выехали за границу и находятся там под защитой других государств.

Подать заявку на получение помощи можно через приложение «Дія» или обратившись непосредственно в Пенсионный фонд.

Средства будут поступать на специальный счёт или на виртуальную «Дія.Карту». Использовать деньги необходимо в течение 180 дней с момента их поступления.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимней поддержки, а также список тех, кто получит эти выплаты.

Также сообщалось, на что можно потратить 6500 грн от государства.

Зимняя єПідтримка

