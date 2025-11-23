  1. В Украине

Что можно купить за 6500 гривен Зимней поддержки: список разрешенных расходов

07:55, 23 ноября 2025
Некоторые украинцы получат 6500 гривен от государства: на что можно потратить деньги.
Украинцам, которые переживают сложные жизненные обстоятельства, государство предоставит выплату в размере 6 500 грн в рамках программы «Зимовая поддержка».

Использовать эти средства можно в течение 180 дней после их поступления, иначе они вернутся в Пенсионный фонд. Деньги разрешается направлять на приобретение медикаментов, одежды или обуви, однако снять их наличными невозможно.

Помощь предназначена для наиболее уязвимых категорий:

– детей из малообеспеченных семей;

– детей ВПЛ, получающих помощь на проживание;

– детей под опекой или попечительством;

– детей с инвалидностью в ДБСТ и приемных семьях;

– лиц с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, получающих надбавку на уход.

Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Средства зачисляются на Дия.Карту или другую карту со специальным режимом использования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала видеоинструкцию, как подать заявку на получение 6500 грн Зимовой поддержки.

