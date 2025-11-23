Що можна купити за 6500 гривень Зимової підтримки: список дозволених витрат

Деякі українці отримають 6500 гривень від держави: на що можна витратити кошти.

Українцям, які переживають складні життєві обставини, держава надасть виплату у розмірі 6 500 грн в рамках програми «Зимова підтримка».

Використати ці кошти можна протягом 180 днів після їх надходження, інакше вони повернуться Пенсійному фонду. Гроші дозволено спрямувати на придбання медикаментів, одягу чи взуття, але зняти їх готівкою неможливо.

Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:

– дітей із малозабезпечених сімей;

– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;

– дітей під опікою чи піклуванням;

– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Кошти зараховуються на Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання.

