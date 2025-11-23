  1. В Україні

Що можна купити за 6500 гривень Зимової підтримки: список дозволених витрат

07:55, 23 листопада 2025
Деякі українці отримають 6500 гривень від держави: на що можна витратити кошти.
скрін з відео Telegram / FEDOROV
Українцям, які переживають складні життєві обставини, держава надасть виплату у розмірі 6 500 грн в рамках програми «Зимова підтримка».

Використати ці кошти можна протягом 180 днів після їх надходження, інакше вони повернуться Пенсійному фонду. Гроші дозволено спрямувати на придбання медикаментів, одягу чи взуття, але зняти їх готівкою неможливо.

Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:

– дітей із малозабезпечених сімей;

– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;

– дітей під опікою чи піклуванням;

– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Кошти зараховуються на Дія.Картку або іншу картку зі спеціальним режимом використання. 

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала відеоінструкцію, як подати заявку на отримання 6500 грн Зимової підтримки. 

Україна Зимова єПідтримка

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Коли вирок стає захистом: суд у Дніпрі скасував незаконну мобілізацію засудженого

Чоловіка, якого звільнили з лав ЗСУ через вирок за скоєння тяжкого злочину, знову призвали – і знову демобілізували.

Навігація за курсом «АК-74»: директор морської фірми перетворив дім на таємний арсенал

Суд у Миколаєві виніс вирок обвинуваченому, але так і не з’ясував: звідки стільки зброї в цивільної особи, яка не має жодного відношення до армії.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

85 кандидатів претендують на посади у ВАКС — конкурс виходить на фінішну пряму

ВККС планує завершити перевірку практичних завдань кандидатів у судді ВАКС до Нового року.

Податкова запустила «TAX Control», але без визначених правил: юристи попереджають про ризики

ДПС запускає «TAX Control» без оприлюднених критеріїв ризику — експерти бачать загрози правам бізнесу.

