Сибіга провів переговори з міністрами шести країн Європи – фокус на мирі й тиску на Росію

18:24, 24 листопада 2025
Сторони обговорили женевські переговори, санкції та використання заморожених активів РФ.
Фото: Х / Andrii Sybiha
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з главами МЗС Німеччини, Великої Британії, Франції, Фінляндії, Італії та Польщі.

«Я поінформував наших європейських партнерів про останні події у зусиллях щодо встановлення миру, результати вчорашніх змістовних і продуктивних переговорів у Женеві, а також про важливу роль Європи. Ми обмінялися поглядами та скоординували позиції напередодні наступних кроків», – зазначив очільник МЗС.

Сибіга подякував за підтвердження незмінної підтримки України та президента Зеленського, зазначивши, що Київ цінує мирні зусилля США і президента Дональда Трампа та готовий до конструктивної роботи.

Міністр наголосив на необхідності збереження трансатлантичної єдності для справедливого й тривалого миру.

Сторони погодилися продовжувати тиск на Росію, зокрема через нові санкції та повне використання заморожених російських активів до кінця року.

«Ми також погодилися щодо необхідності підтримувати тиск на Росію, зокрема через нові санкції та рішення дозволити повне використання заморожених російських активів, що є необхідним до кінця року. Ми поділяємо думку, що головною метою мирного процесу є справедливий і тривалий мир із повагою до суверенітету та безпеки України», – додав Сибіга.

А також сторони домовилися залишатися в тісній координації. Сибіга закликав партнерів здійснити візити високого рівня до України для демонстрації солідарності.

росія ЄС МЗС Європа Україна війна Андрій Сибіга

