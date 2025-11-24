Сибига провел переговоры с министрами шести стран Европы – фокус на мире и давлении на Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с главами МИД Германии, Великобритании, Франции, Финляндии, Италии и Польши.
«Я проинформировал наших европейских партнеров о последних событиях в усилиях по установлению мира, результатах вчерашних содержательных и продуктивных переговоров в Женеве, а также о важной роли Европы. Мы обменялись мнениями и скоординировали позиции накануне следующих шагов», – отметил глава МИД.
Сибига поблагодарил за подтверждение неизменной поддержки Украины и президента Зеленского, отметив, что Киев ценит мирные усилия США и президента Дональда Трампа и готов к конструктивной работе.
Министр подчеркнул необходимость сохранения трансатлантического единства для справедливого и прочного мира.
Стороны согласились продолжать давление на Россию, в частности через новые санкции и полное использование замороженных российских активов до конца года.
«Мы также согласились с необходимостью поддерживать давление на Россию, в частности через новые санкции и решение разрешить полное использование замороженных российских активов, что необходимо до конца года. Мы разделяем мнение, что главной целью мирного процесса является справедливый и прочный мир с уважением к суверенитету и безопасности Украины», — добавил Сибига.
А также стороны договорились оставаться в тесной координации. Сибига призвал партнеров осуществить визиты высокого уровня в Украину для демонстрации солидарности.
