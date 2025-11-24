Міноборони виділило землю для Меморіалу Героїв України у Львові, — Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль, повідомив, що його відомство передало Львову 1,5 гектара землі для створення Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

Міністерство оборони передало міській владі Львова земельну ділянку для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України, повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.

«Ухвалили рішення про передачу міській владі Львова земельної ділянки з фондів Міністерства оборони. Це 1,5 гектара, які будуть використані для облаштування Меморіального комплексу військових поховань Героїв України. Цей крок створює необхідну правову основу для початку реалізації затвердженого проєкту облаштування меморіального комплексу. Працюємо у тісній взаємодії з місцевою владою», – зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що вшанування подвигу українських Захисників і Захисниць є спільним пріоритетом центральної та місцевих влад.

