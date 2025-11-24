Минобороны выделило землю для Мемориала Героев Украины во Львове, — Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что его ведомство передало Львову 1,5 гектара земли для создания Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины.

Фото: facebook.com/dshmyhal

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины передало городским властям Львова земельный участок для обустройства Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины, сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль.

«Приняли решение о передаче городским властям Львова земельного участка из фондов Министерства обороны. Это 1,5 га, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины. Этот шаг создает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса. Работаем в тесном взаимодействии с местными властями», – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что чествование подвига украинских Защитников и Защитниц является общим приоритетом центральных и местных властей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.