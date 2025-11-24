  1. В Украине

Минобороны выделило землю для Мемориала Героев Украины во Львове, — Шмыгаль

18:45, 24 ноября 2025
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что его ведомство передало Львову 1,5 гектара земли для создания Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины.
Минобороны выделило землю для Мемориала Героев Украины во Львове, — Шмыгаль
Фото: facebook.com/dshmyhal
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины передало городским властям Львова земельный участок для обустройства Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины, сообщил глава ведомства Денис Шмыгаль.

«Приняли решение о передаче городским властям Львова земельного участка из фондов Министерства обороны. Это 1,5 га, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса военных захоронений Героев Украины. Этот шаг создает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса. Работаем в тесном взаимодействии с местными властями», – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что чествование подвига украинских Защитников и Защитниц является общим приоритетом центральных и местных властей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Денис Шмыгаль земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]