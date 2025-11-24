  1. В Україні

Юлія Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції «Слуга народу», — Зеленський

19:07, 24 листопада 2025
Володимир Зеленський повідомив, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції більшості.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

"Обговорили з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції. Домовилися, що прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів", - зазначив Зеленський. 

Також Президент додав, що це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції України після звільнення Германа Галущенка. 

Додамо, Уряд призначив Артема Некрасова тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.

