Юлия Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции «Слуга народа», — Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что премьер-министр Юлия Свириденко согласует кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции с депутатами фракции большинства.

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министра энергетики и министра юстиции. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с членами правительства.

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции. Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров", - отметил Зеленский.

Также Президент добавил, что это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией.

Напомним, что Кабинет Министров назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции Украины после увольнения Германа Галущенко.

Добавим, Правительство назначило Артема Некрасова временно исполняющим обязанности министра энергетики.

