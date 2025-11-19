Кабмин назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции

Должность получила заместительница Галущенко по вопросам европейской интеграции.

Кабинет Министров назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции Украины после увольнения Германа Галущенко. Об этом сообщили источники «Экономической правды» в правительстве.

До этого назначения Сугак занимала должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции.

Добавим, что правительство назначило Артема Некрасова временно исполняющим обязанности министра энергетики.

