Кабмин назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции
19:49, 19 ноября 2025
Должность получила заместительница Галущенко по вопросам европейской интеграции.
Кабинет Министров назначил Людмилу Сугак исполняющей обязанности министра юстиции Украины после увольнения Германа Галущенко. Об этом сообщили источники «Экономической правды» в правительстве.
До этого назначения Сугак занимала должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции.
Добавим, что правительство назначило Артема Некрасова временно исполняющим обязанности министра энергетики.
