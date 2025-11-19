Кабмін призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції
19:49, 19 листопада 2025
Посаду отримала заступниця Галущенка з питань європейської інтеграції.
Кабінет Міністрів призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції України після звільнення Германа Галущенка. Про це повідомили джерела «Економічної правди» в уряді.
До цього призначення Сугак обіймала посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Додамо, Уряд призначив Артема Некрасова тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.
