Кабмін призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції

Посаду отримала заступниця Галущенка з питань європейської інтеграції.

Кабінет Міністрів призначив Людмилу Сугак виконуючою обов’язки міністра юстиції України після звільнення Германа Галущенка. Про це повідомили джерела «Економічної правди» в уряді.

До цього призначення Сугак обіймала посаду заступниці міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Додамо, Уряд призначив Артема Некрасова тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики.

