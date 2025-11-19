Уряд призначив Артема Некрасова тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики
Кабінет Міністрів поклав виконання обов’язків міністра енергетики України на першого заступника міністра Артема Некрасова. Про це повідомило Міненерго.
«Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону. Відтак серед невідкладних завдань – стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства», — заявив Артем Некрасов.
Він виконуватиме обов’язки до призначення нового очільника Міністерства енергетики.
