Правительство назначило Артема Некрасова временно исполняющим обязанности министра энергетики

Первый заместитель возглавил ведомство до назначения нового министра.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра энергетики Украины на первого заместителя министра Артема Некрасова. Об этом сообщило Минэнерго.

«Осознаю всю тяжесть ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач — стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада определятся с кандидатурой нового главы Министерства», — заявил Артем Некрасов.

Он будет исполнять обязанности до назначения нового главы Министерства энергетики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.