Правительство назначило Артема Некрасова временно исполняющим обязанности министра энергетики
Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра энергетики Украины на первого заместителя министра Артема Некрасова. Об этом сообщило Минэнерго.
«Осознаю всю тяжесть ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона. Поэтому среди неотложных задач — стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонта и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада определятся с кандидатурой нового главы Министерства», — заявил Артем Некрасов.
Он будет исполнять обязанности до назначения нового главы Министерства энергетики.
