Графіки продовжать діяти: в Укрнерго розповіли, скільки українці будуть без світла 25 листопада

19:19, 24 листопада 2025
Графіки відключення світла будуть застосовуватися по всій Україні протягом всієї доби 25 листопада.
В Україні у вівторок, 25 листопада, діятимуть графіки відключень для побутових споживачів в обсязі від 0,5 до 2,5 черг одночасно, повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 25 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 23:59, обсягом від 0,5 до 2,5 черг одночасно. Крім того, паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Також наголошується, що протягом доби графіки відключень можуть змінюватися.

Варто зазначити, що сьогодні, 24 листопада, в Україні відключають світло в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.

Україна світло Укренерго графіки відключень світла

