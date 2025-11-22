Як вимикатимуть світло у Києві 23 листопада — з’явилися графіки

Максимальна тривалість одного відключення складе чотири години.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 23 листопада, у Києві продовжать вимикати світло, але графіки будуть не такі важкі, як попередні дні. Про це повідомляє ДТЕК.

Максимальна тривалість одного відключення складе чотири години - це значно менше, ніж 22 листопада.

Завтра киянам вимикатимуть світло наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30, та з 22:00 до 24:00;

1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;

2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

3.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

3.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

4.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;

4.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;

5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;

5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;

6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;

6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.