Як вимикатимуть світло у Києві 23 листопада — з’явилися графіки

22:02, 22 листопада 2025
Максимальна тривалість одного відключення складе чотири години.
У неділю, 23 листопада, у Києві продовжать вимикати світло, але графіки будуть не такі важкі, як попередні дні. Про це повідомляє ДТЕК.

Максимальна тривалість одного відключення складе чотири години - це значно менше, ніж 22 листопада.

Завтра киянам вимикатимуть світло наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30, та з 22:00 до 24:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 01:00 до 05:00 та з 11:30 до 15:30;
  • 2.1 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 04:30 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 15:00 до 19:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 00:00 до 01:30, з 09:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 22:30.

