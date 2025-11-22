Как будут выключить свет в Киеве 23 ноября — появились графики

Максимальная продолжительность одного отключения составит четыре часа.

В воскресенье, 23 ноября, в Киеве продолжат выключать свет, но графики будут не такие тяжелые, как предыдущие дни. Об этом сообщает ДТЭК.

Максимальная продолжительность одного отключения составит четыре часа – это значительно меньше, чем 22 ноября.

Завтра киевлянам будут выключать свет следующим образом:

1.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

1.2 очередь – света не будет с 01:00 до 05:00 и с 11:30 до 15:30;

2.1 очередь – света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

2.2 очередь – света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

3.1 очередь – света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;

3.2 очередь – света не будет с 15:00 до 19:00;

4.1 очередь – света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;

4.2 очередь – света не будет с 15:00 до 19:00;

5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;

5.2 очередь – света не будет с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;

6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;

6.2 очередь – света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.

