Как будут выключить свет в Киеве 23 ноября — появились графики
В воскресенье, 23 ноября, в Киеве продолжат выключать свет, но графики будут не такие тяжелые, как предыдущие дни. Об этом сообщает ДТЭК.
Максимальная продолжительность одного отключения составит четыре часа – это значительно меньше, чем 22 ноября.
Завтра киевлянам будут выключать свет следующим образом:
1.1 очередь - света не будет с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
1.2 очередь – света не будет с 01:00 до 05:00 и с 11:30 до 15:30;
2.1 очередь – света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
2.2 очередь – света не будет с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
3.1 очередь – света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
3.2 очередь – света не будет с 15:00 до 19:00;
4.1 очередь – света не будет с 04:30 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
4.2 очередь – света не будет с 15:00 до 19:00;
5.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;
5.2 очередь – света не будет с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30;
6.1 очередь - света не будет с 00:00 до 01:30, с 09:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:30;
6.2 очередь – света не будет с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 22:30.
