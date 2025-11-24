  1. В Украине

Графики продолжат действовать: в Укрнерго рассказали, сколько украинцы будут без света 25 ноября

19:19, 24 ноября 2025
Графики отключения света будут применяться по всей Украине в течение всех суток 25 ноября.
Графики продолжат действовать: в Укрнерго рассказали, сколько украинцы будут без света 25 ноября
В Украине во вторник, 25 ноября, будут действовать графики отключений для бытовых потребителей в объеме от 0,5 до 2,5 очереди одновременно, сообщили в Укрэнерго.

«Завтра, 25 ноября, во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений – последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты», – говорится в сообщении.

Указано, что отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очереди одновременно. Кроме того, будут параллельно действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также отмечается, что в течение суток графики отключений могут изменяться.

Следует отметить, что сегодня, 24 ноября, в Украине отключают свет во всех регионах объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

