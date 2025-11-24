Ніхто не має права їх перетинати — Стефанчук назвав «червоні лінії» України в мирних перемовинах

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вказав на основні «червоні лінії» України у перемовинах про припинення війни.

Фото: ВР

Україна готова до переговорів з РФ щодо завершення війни, але є певні «червоні лінії» в рамках мирної угоди, які ніхто не може перетинати. Про це заявив голова ВР Руслан Стефанчук.

«Існують «червоні лінії» України, які ніхто не має права перетнути - ні фізично, ні юридично, ні морально. Жодного юридичного визнання російської окупації українських територій. Жодних обмежень для Сил оборони України. Жодного вето на право України обирати своїх майбутніх союзників. Також, будь-який справжній мирний процес має базуватися на принципі: нічого про Україну без України, і нічого про Європу без Європи», – заявив Руслан Стефанчук під час виступу на парламентському саміті Кримської платформи у Швеції.

Також, спікер додав, що Україна ніколи не зможе відмовитись від своєї мови, віри та національної ідентичності.

«Конституція і воля власного народу є ще однією «червоною лінією», яку ніхто й ніколи не має права порушувати», – наголосив Стефанчук.

