Никто не имеет права их пересекать — Стефанчук назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах

Украина готова к переговорам с РФ о завершении войны, но есть определенные «красные линии» в рамках мирного соглашения, которые никто не может пересекать. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

«Существуют «красные линии» Украины, которые никто не имеет права пересечь – ни физически, ни юридически, ни морально. Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины в выборе своих будущих союзников. Также любой настоящий мирный процесс должен базироваться на принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы», – заявил Руслан Стефанчук, во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы в Швеции.

Также спикер добавил, что Украина никогда не сможет отказаться от своего языка, веры и национальной идентичности.

«Конституция и воля собственного народа еще одна «красная линия», которую никто и никогда не имеет права нарушать», – подчеркнул Стефанчук.

