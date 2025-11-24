  1. В Украине

Никто не имеет права их пересекать — Стефанчук назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах

18:23, 24 ноября 2025
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук указал на основные «красные линии» Украины в переговорах о прекращении войны.
Никто не имеет права их пересекать — Стефанчук назвал «красные линии» Украины в мирных переговорах
Фото: ВР
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина готова к переговорам с РФ о завершении войны, но есть определенные «красные линии» в рамках мирного соглашения, которые никто не может пересекать. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук.

«Существуют «красные линии» Украины, которые никто не имеет права пересечь – ни физически, ни юридически, ни морально. Никакого юридического признания российской оккупации украинских территорий. Никаких ограничений для Сил обороны Украины. Никакого вето на право Украины в выборе своих будущих союзников. Также любой настоящий мирный процесс должен базироваться на принципе: ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы», – заявил Руслан Стефанчук, во время выступления на парламентском саммите Крымской платформы в Швеции.

Также спикер добавил, что Украина никогда не сможет отказаться от своего языка, веры и национальной идентичности.

«Конституция и воля собственного народа еще одна «красная линия», которую никто и никогда не имеет права нарушать», – подчеркнул Стефанчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Руслан Стефанчук перемирие переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]