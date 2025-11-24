У Литві засудили українця за підпал Ikea як тероризм

У Вільнюсі громадянина України засудили до 3 років і 4 місяців за підпал магазину Ikea.

Фото: LRT

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вільнюський обласний суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі за підпал магазину Ikea у столиці Литви. Про це повідомляє LRT.

Вирок скоротили з п’яти до трьох років і чотирьох місяців через розгляд справи в порядку скороченого провадження.

Чоловікові висунули звинувачення в тероризмі, незаконному зберіганні вибухових речовин, набутті спеціальних навичок та поїздках до Литви й Латвії з метою скоєння терористичних актів.

Прокурор просив призначити чотири роки ув’язнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.