В Литве осудили украинца за поджог Ikea как терроризм

В Вильнюсе гражданина Украины приговорили к 3 годам и 4 месяцам за поджог магазина Ikea.

Фото: LRT

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Данила Бардадыма к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за поджог магазина Ikea в столице Литвы. Об этом сообщает LRT.

Приговор сократили с пяти до трех лет и четырех месяцев из-за рассмотрения дела в порядке сокращенного производства.

Мужчине предъявили обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков и поездках в Литву и Латвию с целью совершения террористических актов.

Прокурор просил назначить четыре года заключения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.