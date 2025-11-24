В Литве осудили украинца за поджог Ikea как терроризм
18:59, 24 ноября 2025
В Вильнюсе гражданина Украины приговорили к 3 годам и 4 месяцам за поджог магазина Ikea.
Фото: LRT
Вильнюсский областной суд приговорил гражданина Украины Данила Бардадыма к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за поджог магазина Ikea в столице Литвы. Об этом сообщает LRT.
Приговор сократили с пяти до трех лет и четырех месяцев из-за рассмотрения дела в порядке сокращенного производства.
Мужчине предъявили обвинения в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков и поездках в Литву и Латвию с целью совершения террористических актов.
Прокурор просил назначить четыре года заключения.
