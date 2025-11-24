Кабмін готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок — Зеленський

Уряд також має прискорити завершення конкурсів для будівництва нових генеруючих потужностей.

Президент Володимир Зеленський за результатами наради з урядовцями повідомив, що Кабінет Міністрів працює над рішенням, яке дозволить знизити вартість природного газу для когенераційних установок та спростити процедури їхнього встановлення.

"Уряд України готує і нормативні рішення, щоб, зокрема, здешевити природний газ для потреб когенераційних установок і щоб провести дерегуляцію процедур щодо встановлення таких установок – мінімум процедур для людей і українського бізнесу", - заявив Зеленський.

Під час наради також обговорювали хід відновлювальних робіт в енергосистемі після російських атак. Зеленський подякував ремонтним бригадам, працівникам енергетичних компаній, комунальним службам і ДСНС за роботу з ліквідації наслідків обстрілів.

Президент наголосив, що уряд має завершити всі конкурсні процедури для будівництва нових генеруючих потужностей у найкоротші терміни. Крім того, Україна збільшує резерв критичного обладнання та продовжує взаємодію з міжнародними партнерами для отримання необхідної підтримки відновлення енергосистеми.

