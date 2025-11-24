Кабмин готовит решение, чтобы удешевить природный газ для нужд когенерационных установок — Зеленский

Правительство также должно ускорить завершение конкурсов по строительству новых генерирующих мощностей.

Президент Владимир Зеленский по результатам совещания с чиновниками сообщил, что Кабинет Министров работает над решением, которое позволит снизить стоимость природного газа для когенерационных установок и упростить процедуры их установки.

«Правительство Украины готовит и нормативные решения, чтобы, в частности, удешевить природный газ для потребностей когенерационных установок и провести дерегуляцию процедур по установке таких установок — минимум процедур для людей и украинского бизнеса», — заявил Зеленский.

Во время совещания также обсуждали ход восстановительных работ в энергосистеме после российских атак. Зеленский поблагодарил ремонтные бригады, работников энергетических компаний, коммунальные службы и ГСЧС за работу по ликвидации последствий обстрелов.

Президент подчеркнул, что правительство должно завершить все конкурсные процедуры для строительства новых генерирующих мощностей в кратчайшие сроки. Кроме того, Украина увеличивает резерв критического оборудования и продолжает взаимодействовать с международными партнёрами для получения необходимой поддержки в восстановлении энергосистемы.

