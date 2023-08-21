Рада суддів звернеться до Дениса Шмигаля щодо виключення санаторію «Шкло» з переліку об’єктів на приватизацію

Санаторій «Шкло», що має дозвіл на видобування мінеральних лікувальних вод, можна використовувати за призначенням – як лікувальний заклад, а не передавати у приватні руки.

Джерело фото: КМУ

Рада суддів України провела дослідження, чому керівництво Державної судової адміністрації не заперечувало проти передачі на приватизацію санаторію «Шкло», який знаходиться у 40 км від Львова, має паркову територію у 70 гектарів та дозволи на видобування торф’яних грязей і мінеральних лікувальних вод, та закривало очі на те, що об’єкт занепадає.

Зокрема, під час виїзної перевірки Ради суддів було встановлено, що санаторій може бути використано за його безпосереднім призначенням – як лікувальний заклад, адже, незважаючи на спроби довести до банкрутства, «Шкло» вдалося зберегти найцінніше – персонал та власну лікувально-діагностичну базу.

«Це понад 70 га землі, ліс, озера, наявність трьох джерел мінеральної води, наявність всіх дозволів, зокрема, на медичну практику, спеціальні дозволи на користування надрами, лікувально-діагностичні кабінети. Тобто, це діючий санаторій з наявною матеріальною базою для проведення лікувальних процедур.

Робочою групою також встановлено, що у попередніх періодах санаторій працював сезонно, хоча має можливості працювати і в осінньо-зимовий період.

Це ми оцінюємо як неефективні управлінські рішення, бо даний об’єкт можна було зробити і прибутковим підприємством, враховуючи його близькість до міста Львів (40 км), величезну територію», - зауважила доповідач, член РСУ Валерія Чорна.

Через неефективне управління у «Шкло» накопичилися певні борги (близько 8 млн по розрахунках з бюджетом та стільки ж по оплаті праці).Так, за словами РСУ, санаторієм довгий час управляв Роман Козак (батько екс-депутата Тараса Козака). Під час дослідження документів робоча група РСУ виявила окремий рядок, яким обліковується кредиторська заборгованість зокрема по поворотній фінансовій допомозі у розмірі 7,65 млн грн, яку було надано підприємству у попередні періоди фізичними особами, у тому числі колишнім директором Романом Козаком (на суму 7,36 млн грн). На думку РСУ, наданням таких позик «від самого себе» мають займатися правоохоронці.

Позитивні ж зміни, за словами доповідача, прямо пов’язані з періодом, коли ДП «Шкло» очолив новий керівник – Дмитро Головко (з 8 лютого 2022 року був призначений заступником директора, а з 18 лютого – в. о. директора). Зокрема, йому вдалося залучити від Новоярівської міської ради кошти для відновлення матеріально-технічної бази за програмою для тимчасового розміщення внутрішньо-переміщених осіб, було повністю відбудовано 24 двомісних номери та обладнано їх.

При цьому від ДСА України як органу управління у 2020-2023 роках «Шкло» не отримувало жодної фінансової підтримки.

Тому, як констатувала Валерія Чорна, досить дивною видається позиція керівництва ДСА, зокрема, заступника голови ДСА Максима Пампури, висловлена на засіданні ВРП 20 липня, яка фактично зводиться до недоцільності перебування вказаного об’єкту у сфері управління ДСА, бо воно начебто «утримується за рахунок держави».

«Адже цей об’єкт не фінансується та не утримується за рахунок державних коштів. Це підприємство, яке здійснює господарську діяльність і виживає за рахунок самоокупності та тих коштів, які йому вдається залучити та використати на відбудову цього об’єкту», - зазначила Валерія Чорна.

Територія та можливості санаторію дозволяють облаштувати базу для навчання суддів, кандидатів в судді, забезпечити проведення з’їздів суддів, конференцій, тому що вказаний об’єкт має біля 300 місць.

Санаторій міг би прийняти і внутрішньо переміщених осіб, які потребували евакуації після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Наразі він міг би використовуватися і для лікування військових, правоохоронців, адже має для цього умови.

Під час дослідження подій, які відбувалися навколо санаторію, у членів Ради суддів створилося враження, що з 2015 року це підприємство доводили до банкрутства, щоб передати його на приватизацію. Аналогічну думку під час заслуховування звіту керівництва ДСА, нагадаємо, висловив і член ВРП Віталій Саліхов, який припустив, що могла мати місце кулуарна змова для подальшої приватизації санаторного комплексу.

Наразі з пояснень ДСА залишається незрозумілим, на якій стадії знаходиться виконання розпорядження Кабміну стосовно передачі санаторію.

Отже, Рада суддів доручила голові РСУ Богдану Монічу звернутися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля задля ініціювання внесення змін у додаток до розпорядження з метою виключення «Шкло» з переліку об’єктів на передачу ФДМУ.

Додамо, що Рада суддів визнала неналежним здійснення ДСА повноважень щодо підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, зокрема «Шкло», а також визнала неприпустимими дії керівників ДСА, зокрема Олексія Сальнікова та Максима Пампури, які без відома ВРП та РСУ та без погодження з ними на власний розсуд всупереч діючих процедур сприяли вибуттю єдиного санаторію з управління ДСА та передачі його до сфери управління ФДМУ для подальшої приватизації.

До того ж РСУ вважає за доцільне звернутися до керівників державних та правоохоронних органів, перш за все тих, які мають власні профспілкові організації, з пропозицією укладення меморандумів про співпрацю з метою подальшого оздоровлення їх працівників на базі «Шкло». Стосовно ж працівників апаратів судів було запропоновано увести додатковий вид заохочення у вигляді путівки до санаторію «Шкло».

Детальніше про те, як проходило обговорення на засіданні РСУ та які пояснення надав заступник голови ДСА Максим Пампура, можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета»», також Рада суддів України 17 серпня 2023 року дослідила ситуацію з реєстрацією та розглядом Полтавським районним судом Полтавської області та Індустріальним районним судом міста Дніпропетровська судових справ, які надійшли з судів, що опинилися в зоні бойових дій.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.