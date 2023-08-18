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  1. Суспільство

Сон поряд з iPhone, що заряджається — небезпечний: у Apple зробили важливе попередження

23:21, 18 серпня 2023
Не можна під час зарядки класти iPhone на своє тіло, під подушку чи під ковдру.
Сон поряд з iPhone, що заряджається — небезпечний: у Apple зробили важливе попередження

Компанія Apple випустила попередження для користувачів гаджетів. Там заявили, що не можна під час зарядки класти iPhone на своє тіло, під подушку чи під ковдру. Відповідна інформація з'явилась на офіційному сайті Apple.

Багато людей, коли лягають спати, можуть тримати телефон недалеко від ліжка, щоб до нього можна було легко дотягнутися. Інші ж кладуть смартфон під подушку, щоб дістати в разі потреби було якомога швидше.

У компанії оновили рекомендації щодо правильної зарядки iPhone. В них йдеться, що спати біля гаджета - не найкраща ідея, особливо, коли він заряджається.

Зокрема, це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травмування, пошкодження смартфона чи майна.

Також зарядка телефону під ковдрою або подушкою може спричинити те, що пристрій швидко зламається.

«Не спіть на пристрої, адаптері живлення чи бездротовому зарядному пристрої і не кладіть їх під ковдру, подушку чи своє тіло, коли смартфон підключений до джерела живлення», - йдеться в повідомленні Apple.

До того ж ризик пожежі зростає, якщо використовувати неоригінальні зарядні пристрої. Все тому, що такі аксесуари можуть не відповідати стандартам безпеки Apple.

Представники компанії радять завжди залишати телефони на зарядці в добре провітрюваному приміщенні.

Не забувайте також змінювати зарядні пристрої, як тільки вони вийдуть з ладу. Використання пошкоджених кабелів чи зарядних пристроїв може призвести до пожежі.

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