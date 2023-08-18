Сон рядом с заряжающимся iPhone — опасен: у Apple сделали важное предупреждение

Нельзя во время зарядки класть iPhone на свое тело, под подушку или под одеяло.

Компания Apple выпустила предупреждение пользователям гаджетов. Там заявили, что нельзя во время зарядки класть iPhone на свое тело, под подушку или под одеяло. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Apple.

Многие люди, когда ложатся спать, могут держать телефон недалеко от кровати, чтобы до него можно было легко дотянуться. Другие же кладут смартфон под подушку, чтобы достать по необходимости было как можно скорее.

В компании обновили рекомендации по правильной зарядке iPhone. В них говорится, что спать возле гаджета – не самая лучшая идея, особенно когда он заряжается.

В частности, это может привести к пожару, поражению электрическим током, травмированию, повреждению смартфона или имущества.

Также зарядка телефона под одеялом или подушкой может привести к быстрой поломке устройства.

«Не спите на устройстве, адаптере питания или беспроводном зарядном устройстве и не кладите их под одеяло, подушку или свое тело, когда смартфон подключен к источнику питания», – говорится в сообщении Apple.

К тому же, риск пожара возрастает, если использовать неоригинальные зарядные устройства. Все потому, что такие аксессуары могут не отвечать стандартам безопасности Apple.

Представители компании советуют всегда оставлять телефоны на зарядке в хорошо проветриваемом помещении.

Не забывайте также изменять зарядные устройства, как только они выйдут из строя. Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств может привести к возгоранию.

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