Данило Гетманцев закликає поширити пільгову іпотеку «єОселя» на соціальних працівників

Данило Гетманцев закликав розширити програму пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників, наголошуючи на їхній ключовій ролі та потребі у доступному житлі через низькі зарплати й високі витрати на оренду.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив із заявою щодо необхідності розширення програми пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників державних і комунальних установ.

За його словами, соціальні працівники виконують одну з ключових функцій держави — щоденно допомагають людям у найскладніших життєвих ситуаціях. Їх робота є високовідповідальною, емоційно виснажливою та часто пов’язана з виїздами у кризові випадки. Водночас рівень оплати праці в цій сфері залишається одним з найнижчих у бюджетному секторі.

Гетманцев зазначив, що для багатьох працівників витрати на оренду житла становлять до 40–60% сімейного бюджету, а можливість накопичити кошти на перший внесок для іпотеки фактично відсутня. Це, за його словами, ускладнює забезпечення житлової стабільності, яка є необхідною умовою для ефективної роботи системи соціального захисту.

Програма «єОселя» вже діє для військових, медиків, педагогів та науковців і довела свою результативність: близько 18 тисяч родин придбали житло, з них майже 10 тисяч — за пільговими кредитами. Програма передбачає ставку 3% річних, мінімальний перший внесок і кредитування строком до 20 років.

Гетманцев переконаний, що поширення програми на соціальних працівників допоможе знизити кадрову плинність, підвищити мотивацію та забезпечити стабільність у сфері, від якої залежить добробут тисяч громадян.

Він підкреслив, що саме ставка 3% є для них справедливою та необхідною підтримкою, адже нині ця категорія може претендувати лише на 7% за програмою.

