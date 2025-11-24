  1. В Україні

Данило Гетманцев закликає поширити пільгову іпотеку «єОселя» на соціальних працівників

18:39, 24 листопада 2025
Данило Гетманцев закликав розширити програму пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників, наголошуючи на їхній ключовій ролі та потребі у доступному житлі через низькі зарплати й високі витрати на оренду.
Данило Гетманцев закликає поширити пільгову іпотеку «єОселя» на соціальних працівників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив із заявою щодо необхідності розширення програми пільгової іпотеки «єОселя» на соціальних працівників державних і комунальних установ.

За його словами, соціальні працівники виконують одну з ключових функцій держави — щоденно допомагають людям у найскладніших життєвих ситуаціях. Їх робота є високовідповідальною, емоційно виснажливою та часто пов’язана з виїздами у кризові випадки. Водночас рівень оплати праці в цій сфері залишається одним з найнижчих у бюджетному секторі.

Гетманцев зазначив, що для багатьох працівників витрати на оренду житла становлять до 40–60% сімейного бюджету, а можливість накопичити кошти на перший внесок для іпотеки фактично відсутня. Це, за його словами, ускладнює забезпечення житлової стабільності, яка є необхідною умовою для ефективної роботи системи соціального захисту.

Програма «єОселя» вже діє для військових, медиків, педагогів та науковців і довела свою результативність: близько 18 тисяч родин придбали житло, з них майже 10 тисяч — за пільговими кредитами. Програма передбачає ставку 3% річних, мінімальний перший внесок і кредитування строком до 20 років.

Гетманцев переконаний, що поширення програми на соціальних працівників допоможе знизити кадрову плинність, підвищити мотивацію та забезпечити стабільність у сфері, від якої залежить добробут тисяч громадян.

Він підкреслив, що саме ставка 3% є для них справедливою та необхідною підтримкою, адже нині ця категорія може претендувати лише на 7% за програмою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

єОселя Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]