Даниил Гетманцев призывает распространить льготную ипотеку «єОселя» на социальных работников

18:39, 24 ноября 2025
Даниил Гетманцев призвал расширить программу льготной ипотеки «єОселя» на социальных работников, отмечая их ключевую роль и потребность в доступном жилье из-за низких зарплат и высоких расходов на аренду.
Глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил с заявлением о необходимости расширить программу льготной ипотеки «єОселя» на социальных работников государственных и коммунальных учреждений.

По его словам, социальные работники выполняют одну из ключевых функций государства — ежедневно помогают людям в самых сложных жизненных ситуациях. Их работа отличается высокой ответственностью, эмоциональной нагрузкой и часто связана с выездами в кризисные случаи. В то же время уровень оплаты труда в этой сфере остаётся одним из самых низких в бюджетном секторе.

Гетманцев отметил, что для многих работников расходы на аренду жилья составляют 40–60% семейного бюджета, а возможность накопить средства на первый взнос для ипотеки фактически отсутствует. По его словам, это усложняет обеспечение жиловой стабильности, которая является необходимым условием для эффективной работы системы социальной защиты.

Программа «єОселя» уже действует для военнослужащих, медиков, педагогов и научных работников и доказала свою эффективность: около 18 тысяч семей приобрели жильё, из них почти 10 тысяч — по льготным кредитам. Программа предусматривает ставку 3% годовых, минимальный первый взнос и кредитование сроком до 20 лет.

Гетманцев убеждён, что расширение программы на социальных работников поможет снизить кадровую текучесть, повысить мотивацию и обеспечить стабильность в сфере, от которой зависит благополучие тысяч граждан.

Он подчеркнул, что ставка 3% является для них справедливой и необходимой поддержкой, поскольку сейчас эта категория может рассчитывать лишь на 7% по программе.

еОселя Даниил Гетманцев

