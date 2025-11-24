Чи дійсно згортається програма «Національний Кешбек»: відповідь Мінекономіки

Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році — заявили у відомстві.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України заявило, що поширена в медіа інформація про начебто припинення програми «Національний кешбек» не відповідає дійсності.

Зазначається, що програма продовжує роботу в штатному режимі.

«Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — заявили у Мінекономіки.

«Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми», - додали у відомстві.

У Мінекономіки підкреслюють, що в разі ухвалення будь-яких рішень, які можуть вплинути на роботу програми, про це заздалегідь та в повному обсязі повідомлять громадськість. Зараз програма продовжує працювати у звичному режимі.

Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, проводиться робота з учасниками та оновлюються списки виробників, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, була інформація, що уряд може зупинити програму «Національний кешбек» вже з 1 січня 2026 року через брак коштів у бюджеті. Про це йдеться у постанові №952 від 22 листопада 2025 року, яка вносить зміни до урядової постанови №1510 від 20 серпня 2024 року.

Також стало відомо, що у програмі «Національний кешбек» був змінений перелік категорій, на які можна витратити кошти. В Мінекономіки пояснили, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

