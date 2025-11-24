  1. В Україні

Чи дійсно згортається програма «Національний Кешбек»: відповідь Мінекономіки

18:11, 24 листопада 2025
Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році — заявили у відомстві.
Чи дійсно згортається програма «Національний Кешбек»: відповідь Мінекономіки
фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України заявило, що поширена в медіа інформація про начебто припинення програми «Національний кешбек» не відповідає дійсності.

Зазначається, що програма продовжує роботу в штатному режимі.

«Національний кешбек продовжує роботу в штатному режимі. Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році. Оприлюднена у медіа інформація не відповідає дійсності», — заявили у Мінекономіки.

Також повідомляється, що Мінекономіки не готувало і не розглядало документів, які б передбачали припинення роботи Національного кешбеку у 2026 році.

«Цитовані зміни в нормативних актах, які зазначають ЗМІ, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання програми», - додали у відомстві.

У Мінекономіки підкреслюють, що в разі ухвалення будь-яких рішень, які можуть вплинути на роботу програми, про це заздалегідь та в повному обсязі повідомлять громадськість. Зараз програма продовжує працювати у звичному режимі.

Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, проводиться робота з учасниками та оновлюються списки виробників, кажуть у відомстві.

Нагадаємо, була інформація, що уряд може зупинити програму «Національний кешбек» вже з 1 січня 2026 року через брак коштів у бюджеті. Про це йдеться у постанові №952 від 22 листопада 2025 року, яка вносить зміни до урядової постанови №1510 від 20 серпня 2024 року. 

Також стало відомо, що у програмі «Національний кешбек» був змінений перелік категорій, на які можна витратити кошти. В Мінекономіки пояснили, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінекономіки кешбек

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]