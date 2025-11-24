  1. В Україні

В Кабміні попередили, що нарахування «Національного кешбеку» може бути припинене раніше, ніж планували

15:17, 24 листопада 2025
Нарахування грошей за програмою «Національний кешбек» можуть припинити вже з січня 2026 року, а не з травня, як планувалось.
В Кабміні попередили, що нарахування «Національного кешбеку» може бути припинене раніше, ніж планували
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нарахування грошей за програмою «Національний кешбек» буде припинене з травня 2026 року, а у разі нестачі бюджетних ресурсів, це відбудеться вже у січні, йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510.

Відповідно до постанови КМУ, нарахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року і лише за наявності фінансових резервів. А, якщо коштів в бюджеті бракуватиме, нарахування будуть припинені з 1 січня, а виплата за грудень не здійснюватиметься.

Також, передбачено, що програма з нарахування кешбеку буде завершена з 1 травня 2026 року.

Раніше стало відомо, що у програмі «Національний кешбек» був змінений перелік категорій, на які можна витратити кошти. В Мінекономіки пояснили, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Кабінет Міністрів України кешбек грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]