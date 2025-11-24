В Кабміні попередили, що нарахування «Національного кешбеку» може бути припинене раніше, ніж планували

Нарахування грошей за програмою «Національний кешбек» можуть припинити вже з січня 2026 року, а не з травня, як планувалось.

Нарахування грошей за програмою «Національний кешбек» буде припинене з травня 2026 року, а у разі нестачі бюджетних ресурсів, це відбудеться вже у січні, йдеться у постанові Кабінету міністрів №1510.

Відповідно до постанови КМУ, нарахування кешбеку за грудень 2025 року відбудеться у лютому 2026 року і лише за наявності фінансових резервів. А, якщо коштів в бюджеті бракуватиме, нарахування будуть припинені з 1 січня, а виплата за грудень не здійснюватиметься.

Також, передбачено, що програма з нарахування кешбеку буде завершена з 1 травня 2026 року.

Раніше стало відомо, що у програмі «Національний кешбек» був змінений перелік категорій, на які можна витратити кошти. В Мінекономіки пояснили, що оновлення пов’язане з особливостями роботи політики «Зимова підтримка», зокрема, виплати 1000 грн для всіх громадян, яка також надійде на картку Національного кешбеку. Тож категорії витрат в обох програмах вирішили уніфікувати. Завдяки цьому обидві програми працюватимуть коректно, а кошти державної підтримки будуть спрямовані передусім на базові й необхідні витрати.

