В Кабмине предупредили, что начисление «Национального кэшбека» может быть прекращено раньше, чем планировали

15:17, 24 ноября 2025
Начисление денег по программе «Национальный кэшбэк» могут прекратить уже с января 2026 года, а не с мая, как планировалось.
В Кабмине предупредили, что начисление «Национального кэшбека» может быть прекращено раньше, чем планировали
Начисление денег по программе «Национальный кэшбек» будет прекращено с мая 2026 года, а в случае нехватки бюджетных ресурсов это произойдет уже в январе, говорится в постановлении Кабинета министров №1510.

Согласно постановлению КМУ, начисление кэшбека за декабрь 2025 года произойдет в феврале 2026 года и только при наличии финансовых резервов. А если средств в бюджете не будет, начисления будут прекращены с 1 января, а выплата за декабрь не будет осуществляться.

Также предусмотрено, что программа по начислению кэшбека будет завершена с 1 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что в программе «Национальный кэшбэк» был изменен перечень категорий, на которые можно потратить средства. В Минэкономики объяснили, что обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кэшбека. Так что категории затрат в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены, прежде всего, на базовые и необходимые расходы.

