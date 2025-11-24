В Кабмине предупредили, что начисление «Национального кэшбека» может быть прекращено раньше, чем планировали

Начисление денег по программе «Национальный кэшбэк» могут прекратить уже с января 2026 года, а не с мая, как планировалось.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начисление денег по программе «Национальный кэшбек» будет прекращено с мая 2026 года, а в случае нехватки бюджетных ресурсов это произойдет уже в январе, говорится в постановлении Кабинета министров №1510.

Согласно постановлению КМУ, начисление кэшбека за декабрь 2025 года произойдет в феврале 2026 года и только при наличии финансовых резервов. А если средств в бюджете не будет, начисления будут прекращены с 1 января, а выплата за декабрь не будет осуществляться.

Также предусмотрено, что программа по начислению кэшбека будет завершена с 1 мая 2026 года.

Ранее стало известно, что в программе «Национальный кэшбэк» был изменен перечень категорий, на которые можно потратить средства. В Минэкономики объяснили, что обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности, выплаты 1000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту Национального кэшбека. Так что категории затрат в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены, прежде всего, на базовые и необходимые расходы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.