Действительно ли сворачивается программа «Национальный Кешбек»: ответ Минэкономики

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины заявило, что распространяемая в медиа информация о якобы прекращении программы «Национальный кешбек» не соответствует действительности.

Отмечается, что программа продолжает работу в штатном режиме.

«Национальный кешбек продолжает работу в штатном режиме. Минэкономики не готовило и не рассматривало документов, которые предусматривали бы прекращение работы Национального кешбека в 2026 году. Обнародованная в медиа информация не соответствует действительности», — заявили в Минэкономики.

«Цитируемые изменения в нормативных актах, на которые указывают СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы», — добавили в ведомстве.

В Минэкономики подчеркивают, что в случае принятия каких-либо решений, которые могут повлиять на работу программы, об этом заранее и в полном объёме проинформируют общественность. Сейчас программа продолжает функционировать в обычном режиме.

В настоящее время продолжается подготовка к очередным выплатам за сентябрь и октябрь, проводится работа с участниками и обновляются списки производителей, отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация, что правительство может остановить программу «Национальный кешбек» уже с 1 января 2026 года из-за нехватки средств в бюджете. Об этом говорится в постановлении №952 от 22 ноября 2025 года, которое вносит изменения в правительственное постановление №1510 от 20 августа 2024 года.

Также стало известно, что в программе «Национальный кешбек» был изменён перечень категорий, на которые можно потратить средства. В Минэкономики объяснили, что обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности — выплатой 1000 грн для всех граждан, которая также будет зачислена на карту Национального кешбека. Поэтому категории расходов в обеих программах решили унифицировать. Благодаря этому обе программы будут работать корректно, а средства государственной поддержки будут направлены прежде всего на базовые и необходимые траты.

