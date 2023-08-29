ВРП звільнила чотирьох суддів у відставку

Чотири судді подали заяви про відставку.

У вівторок, 29 серпня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на офіційному сайті ВРП.

ВРП вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Владимирську Ірину Миколаївну – з посади судді Селидівського міського суду Донецької області;

Орєшкіну Еліну Валеріївну – з посади судді Центрального апеляційного господарського суду;

Чишія Степана Степановича – з посади судді Любомльського районного суду Волинської області;

Виниченко Любов Миколаївну – з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

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