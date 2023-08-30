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  1. В Україні

Більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у війні – опитування

12:24, 30 серпня 2023
76% учасників опитування відмічали, що вибори Президента необхідно проводити після перемоги.
Більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у війні – опитування
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у розв'язаній росією війні. Лише 15% серед опитаних підтримали процес переобрання Президента під час війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

«76% учасників опитування відмічали, що вибори Президента необхідно проводити після Перемоги України, щодо виборів до Верховної Ради подібну відповідь надали 61% опитаних, щодо виборів депутатів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 56%. Тобто більшість респондентів не вважає за потрібним проводити вибори до закінчення війни та Перемоги України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що суттєвих розбіжностей у відповідях на питання щодо часу проведення виборів в залежності від статі, віку чи регіону проживання респондентів не зафіксовано.

Раніше ми писали, що Президент зазначив, що обговорював тему виборів з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом.

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