Більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у війні – опитування

76% учасників опитування відмічали, що вибори Президента необхідно проводити після перемоги.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Більшість українців проти будь-яких виборів до перемоги у розв'язаній росією війні. Лише 15% серед опитаних підтримали процес переобрання Президента під час війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення Українського інституту майбутнього.

«76% учасників опитування відмічали, що вибори Президента необхідно проводити після Перемоги України, щодо виборів до Верховної Ради подібну відповідь надали 61% опитаних, щодо виборів депутатів до місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 56%. Тобто більшість респондентів не вважає за потрібним проводити вибори до закінчення війни та Перемоги України», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що суттєвих розбіжностей у відповідях на питання щодо часу проведення виборів в залежності від статі, віку чи регіону проживання респондентів не зафіксовано.

Раніше ми писали, що Президент зазначив, що обговорював тему виборів з американським політиком-республіканцем Ліндсі Гремом.

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