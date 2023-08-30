Большинство украинцев против любых выборов до победы в войне – опрос

76% участников опроса отмечали, что выборы Президента необходимо проводить после победы.

Источник фото: slovoidilo.ua

Большинство украинцев против любых выборов до победы в развязанной россией войне. Только 15% опрошенных поддержали процесс переизбрания Президента во время войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Нью Имидж Маркетинг Груп» по заказу Украинского института будущего.

«76% участников опроса отмечали, что выборы Президента необходимо проводить после Победы Украины, по выборам в Верховную Раду подобный ответ дали 61% опрошенных, по выборам депутатов в местные советы и сельские, поселковые, городских глав – 56%. То есть большинство респондентов не считают нужным проводить выборы до окончания войны и Победы Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенных разногласий в ответах на вопрос о времени проведения выборов в зависимости от пола, возраста или региона проживание респондентов не зафиксировано.

Ранее мы писали, что Президент отметил, что обсуждал тему выборов с американским политиком-республиканцем Линдси Грэмом.

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