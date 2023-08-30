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  1. У світі

У Чикаго журналістів місцевого каналу пограбували під час зйомки сюжету про пограбування

16:09, 30 серпня 2023
Телевізійників пограбували зі зброєю під час репортажу про серію пограбувань.
У Чикаго журналістів місцевого каналу пограбували під час зйомки сюжету про пограбування
Зображення: freepik.com
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В американському Чикаго на журналістів, які знімали сюжет про пограбування, напали грабіжники.

Про це пише «Associated Press».

Іспаномовна станція Univision Chicago повідомила, що репортер і фотограф знімали сюжет близько 5 години ранку в понеділок у районі Вест-Таун у Чикаго, коли троє чоловіків у лижних масках, які розмахували вогнепальною зброєю, пограбували їх, забравши телекамеру та інші речі.

Представник телеканалу розповів, що сюжет про пограбування в районі Вест-Таун планували показати в ранкових новинах. Однак в ефір він не потрапив — усі кадри залишилися на вкраденій камері.

Цей епізод став другим пограбуванням цього місяця за участю журналістів.

Президент місцевої профспілки розповів, що деякі інформаційні станції, пов’язані з профспілкою, планують вжити додаткових заходів безпеки, зокрема призначити охорону деяким телевізійним групам.

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