У Чикаго журналістів місцевого каналу пограбували під час зйомки сюжету про пограбування

В американському Чикаго на журналістів, які знімали сюжет про пограбування, напали грабіжники.
Про це пише «Associated Press».
Іспаномовна станція Univision Chicago повідомила, що репортер і фотограф знімали сюжет близько 5 години ранку в понеділок у районі Вест-Таун у Чикаго, коли троє чоловіків у лижних масках, які розмахували вогнепальною зброєю, пограбували їх, забравши телекамеру та інші речі.
Представник телеканалу розповів, що сюжет про пограбування в районі Вест-Таун планували показати в ранкових новинах. Однак в ефір він не потрапив — усі кадри залишилися на вкраденій камері.
Цей епізод став другим пограбуванням цього місяця за участю журналістів.
Президент місцевої профспілки розповів, що деякі інформаційні станції, пов’язані з профспілкою, планують вжити додаткових заходів безпеки, зокрема призначити охорону деяким телевізійним групам.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.