В Одессе задержали разведчика российской группировки «Призрак»

Им оказался местный сторонник «русского мира», воевавший на востоке страны против украинских защитников.

Фото: СБУ

В Одессе задержан участник террористической организации «лнр». Им оказался местный сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу рф, сообщает Служба безопасности Украины.

Тогда он сбежал во временно оккупированную часть Луганской области, чтобы избежать ответственности за свои преступления, и присоединился к рядам боевиков.

Как сообщается, его назначили командиром разведывательного подразделения подконтрольной рф группировки «Призрак», которая в дальнейшем была подчинена командованию 2-го армейского корпуса страны-агрессора.

С этого времени он под псевдонимом «Санта» воевал против украинских войск на востоке страны, в том числе в районе Бахмутской трассы.

Впоследствии боевик решил покинуть своих предводителей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу. В городе он пытался «залечь на дно» и таким образом избежать правосудия.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленника в областном центре обнаружены фотоматериалы с доказательствами его пребывания в составе террористической «лнр».

Мужчине сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации. В настоящее время он находится под стражей.

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