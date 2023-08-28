Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

5052 судді в місцевих загальних судах, 663 судді в окружних адміністративних судах, 1081 суддя в загальних апеляційних судах.

Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»

Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.

До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.

Верховний Суд висловив позицію щодо захисту культурної спадщини і протиправності здійснення будівельних робіт без відповідного дозволу

Верховний Суд: історичний ареал Києва визначався в історико-архітектурному опорному плані, який є частиною Генплану, а тому висновки Мінкульту стосовно протиправності здійснення будівельних робіт на об`єкті, що знаходиться у межах історичного ареалу Києва, без отримання дозволу, є обґрунтованими.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»

13:53, 28 серпня 2023
Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.
Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як відомо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня повідомив, що САП необхідне як збільшення кількості прокурорів САП, так і посилення її адміністративного потенціалу.

Також в серпні у ВАКС повідомили про необхідність збільшення штату суддів ВАКС та АП ВАКС на 24 судді у зв’язку з поступово зростаючим навантаженням на суддів. У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн у бюджеті на 2024 рік, наголосили у зверненні до Кабміну та Мінфіну Вища рада правосуддя.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос також вважає за необхідне збільшити кількість детективів на 300 людей.

В свою чергу, Президент Володимир Зеленський зазначив, що просто розширення штату антикорупційних органів не є системним рішенням для подолання корупції.

Так, на питання Наталки Мосейчук під час інтерв’ю стосовно того, чи оголосить Володимир Зеленський війну корупції, чи вистачить сил вести дві війни одночасно, він зазначив, що потрібні системні рішення.

«Я поставив задачу. Законодавцю буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на військовий час. Авжеж, така зброя не може бути постійною, але на час війни це допоможе», зазначив він.

«Ви згадали про антикорупційні органи, багатьом хлопцям та дівчатам, які там працюють, я дуже вдячний. Але вони повинні пропонувати системні рішення.

Не вийде так, просто сказати – нам чогось не вистачає, трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало», - підкреслив Володимир Зеленський.

«Системні рішення. Саме так борються з корупцією.

Не можна так само говорити приклади про березень. Це дуже гучно. На нас сьогодні дивляться як на взірець міцності, і розбивати цю міцність через внутрішні сварки просто неможливо та небезпечно.

Я на все, що відбувалося в березні місяці дивлюсь під сумнівом. Тому що коли держава каже роздавати зброю всім по закону та по праву захистити себе – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу. І лютий-березень – це була боротьба за виживання. І багатьох представників правоохоронних органів, будь-яких, всіх, просто не було місці. А дехто й тікав.

І тому при всій повазі. Але це дуже важливий момент. Я завжди запитую – це яка справа? Мені кажуть – це квітень. Ну, треба думати, дивитися. Є якісь докази? Нещадно, карати, саджати. Вироком повинен бути суд. Не повинна бути вироком вулиця.

Тому березень дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу», - зазначив Президент.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали. Але це не розстріл, не сталінізм», додав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідний інструмент може бути «задіяний якомога швидше».

За словами Володимира Зеленського, відповідний законопроект буде внесений протягом тижня. А далі справа за парламентом, додав він.  

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області