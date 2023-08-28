Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»

Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.

Як відомо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 16 серпня повідомив, що САП необхідне як збільшення кількості прокурорів САП, так і посилення її адміністративного потенціалу.

Також в серпні у ВАКС повідомили про необхідність збільшення штату суддів ВАКС та АП ВАКС на 24 судді у зв’язку з поступово зростаючим навантаженням на суддів. У зв’язку зі збільшенням кількості суддів ВАКС та працівників апарату на 2024 рік Антикорсуд потребує додатково 101 млн грн у бюджеті на 2024 рік, наголосили у зверненні до Кабміну та Мінфіну Вища рада правосуддя.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос також вважає за необхідне збільшити кількість детективів на 300 людей.

В свою чергу, Президент Володимир Зеленський зазначив, що просто розширення штату антикорупційних органів не є системним рішенням для подолання корупції.

Так, на питання Наталки Мосейчук під час інтерв’ю стосовно того, чи оголосить Володимир Зеленський війну корупції, чи вистачить сил вести дві війни одночасно, він зазначив, що потрібні системні рішення.

«Я поставив задачу. Законодавцю буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на військовий час. Авжеж, така зброя не може бути постійною, але на час війни це допоможе», зазначив він.

«Ви згадали про антикорупційні органи, багатьом хлопцям та дівчатам, які там працюють, я дуже вдячний. Але вони повинні пропонувати системні рішення.

Не вийде так, просто сказати – нам чогось не вистачає, трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало», - підкреслив Володимир Зеленський.

«Системні рішення. Саме так борються з корупцією.

Не можна так само говорити приклади про березень. Це дуже гучно. На нас сьогодні дивляться як на взірець міцності, і розбивати цю міцність через внутрішні сварки просто неможливо та небезпечно.

Я на все, що відбувалося в березні місяці дивлюсь під сумнівом. Тому що коли держава каже роздавати зброю всім по закону та по праву захистити себе – це поза законом було. Деякі речі поза законом. Але є закон сучасного часу. І лютий-березень – це була боротьба за виживання. І багатьох представників правоохоронних органів, будь-яких, всіх, просто не було місці. А дехто й тікав.

І тому при всій повазі. Але це дуже важливий момент. Я завжди запитую – це яка справа? Мені кажуть – це квітень. Ну, треба думати, дивитися. Є якісь докази? Нещадно, карати, саджати. Вироком повинен бути суд. Не повинна бути вироком вулиця.

Тому березень дуже складний місяць, я б на це звертав особливу увагу», - зазначив Президент.

«Що стосується прирівняння корупції до держзради на військовий час, я думаю, що це буде досить серйозний інструмент. Щоб навіть не думали. Але це не розстріл, не сталінізм», додав Зеленський.

Президент зазначив, що відповідний інструмент може бути «задіяний якомога швидше».

За словами Володимира Зеленського, відповідний законопроект буде внесений протягом тижня. А далі справа за парламентом, додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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