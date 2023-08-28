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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

  1. У світі

В Естонії планують дозволити голосувати на виборах за допомогою смартфонів

20:16, 28 серпня 2023
Естонський уряд схвалив план, що передбачає можливість проведення голосування з допомогою смартфонів вже на виборах до Європарламенту наступного року.
В Естонії планують дозволити голосувати на виборах за допомогою смартфонів
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В Естонії збираються дозволити голосувати на наступних виборах за допомогою смартфонів. Про це повідомляє ERR.

Міністр підприємництва Естонії Тійт Рійсало сказав, що вибори мають бути можливими там, де люди живуть своїм цифровим життям.

"Нині це відбувається переважно через смарт-пристрої, а не через комп'ютери. У такому разі, зрозуміло, має сенс зробити вибори доступними і там", – зазначив міністр.

Уряд Естонії схвалив план, що передбачає можливість проведення голосування з допомогою смартфонів вже на виборах до Європарламенту наступного року.

"Департамент державної інфосистеми та підприємство Cybernetica створили прототип для впровадження системи м-виборів. Цей прототип був протестований на предмет голосування, передачі та прийому голосів, він працює як на смартфонах Android, так і на смартфонах Apple. Таким чином, технічна база у вигляді прототипу в нас є", – розповів Рійсало.

Голова державної виборчої служби Арне Койтмяе пояснив, що під час електронного голосування держава розміщує додаток для голосування на керованому нею сайті. Тоді як при мобільному голосуванні це робиться через магазин додатків Apple або Google.

Естонський уряд також погодився з тим, що на виборах до Європарламенту для ідентифікації можна буде використовувати Smart-ID.

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