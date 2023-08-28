В Эстонии планируют разрешить голосовать на выборах с помощью смартфонов

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Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

  1. В мире

В Эстонии планируют разрешить голосовать на выборах с помощью смартфонов

20:16, 28 августа 2023
Эстонское правительство одобрило план, предусматривающий возможность проведения голосования с помощью смартфонов уже на выборах в Европарламент в следующем году.
В Эстонии планируют разрешить голосовать на выборах с помощью смартфонов
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В Эстонии собираются разрешить голосовать на следующих выборах с помощью смартфонов. Об этом сообщает ERR.

Министр предпринимательства Эстонии Тийт Рийсало сказал, что выборы должны быть возможны там, где люди живут своей цифровой жизнью.

"Сейчас это происходит преимущественно через смарт-устройства, а не через компьютеры. В таком случае, разумеется, имеет смысл сделать выборы доступными и там", – отметил министр.

На прошлой неделе эстонское правительство одобрило план, предусматривающий возможность проведения голосования с помощью смартфонов уже на выборах в Европарламент в следующем году.

"Департамент государственной инфосистемы и предприятие Cybernetica создали прототип для внедрения системы м-выборов. Этот прототип был протестирован на предмет голосования, передачи и приема голосов, он работает как на смартфонах Android, так и на смартфонах Apple. Таким образом, техническая база в виде прототипа у нас есть", – рассказал Рийсало.

Председатель государственной избирательной службы Арне Койтмяе объяснил, что во время электронного голосования государство размещает приложение для голосования на управляемом им сайте. Тогда как при мобильном голосовании это делается через магазин приложений Apple или Google.

Эстонское правительство также согласилось с тем, что на выборах в Европарламент для идентификации можно будет использовать Smart-ID.

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