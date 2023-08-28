Китай является основным поставщиком деталей для российских дронов, — группа Ермака-Макфола

Также в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Турции, ОАЭ, Японии, Республике Корея и Швейцарии.

Фото: 24tv.ua

Международная рабочая группа Ермака-Макфола обнаружила, что основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай. Группа предлагает усилить контроль над иностранными компонентами, которые россия использует в своих БПЛА. Об этом сообщает Офис Президента.

«В частности, российская армия регулярно применяет три основных модели беспилотников: Шахед-136/131, Ланцет и Орлан-10. В то же время, россия в процессе изготовления БПЛА все еще в значительной степени возлагается на компоненты иностранного производства, в частности микроэлектронику», — говорится в сообщении.

Группа по санкциям против рф изучала 174 иностранных компонента, изъятых из трех моделей БПЛА, которые используют российские войска на поле боя в Украине.

Согласно исследованию, основным поставщиком критически важных компонентов для российских дронов является Китай, на который приходится 67% поставок, причем 17% из них проходят через Гонконг. Турция и Объединенные Арабские Эмираты составляют 5% и 2% компонентов соответственно. Также в дронах были обнаружены составляющие, производимые в Японии, Республике Корея, Швейцарии и других странах, в частности процессоры, микросхемы, транзисторы и другие важные компоненты.

Согласно отчету Международной рабочей группы, многие детали можно получить через общедоступные платформы, что затрудняет регуляторный надзор.

Учитывая это, эксперты группы призвали производителей делать больше для предотвращения доступа россии к их продукции в обход экономических санкций.

Украина предлагает согласовывать санкционные списки между странами-партнерами, унифицировать перечни товаров двойного использования на основе кодов Гармонизированной системы и расширить категории подпадающих под санкции товаров на основе кодов Гармонизированной системы.

В ОП считают, что компании должны разработать более четкие инструкции по соблюдению требований законодательства, а правительства должны провести расследование в отношении известных компаний, не соблюдающих определенную санкционную политику.

Рекомендуется усилить сотрудничество между производителями и органами власти для улучшения соблюдения санкций и внедрения эффективных ограничительных мер.

По мнению экспертов, применение механизмов борьбы с отмыванием денег (AML) может усилить меры по экспортному контролю, поскольку обход санкций часто имеет схожие схемы с отмыванием денег. Это может помочь выявлять структуры в третьих странах, которые важны для производства и экспорта военной продукции в рф, особенно если производство происходит за пределами коалиции, которая ввела санкции.

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