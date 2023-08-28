Депутаты предлагают ввести наказание за дрифт

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Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

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Депутаты предлагают ввести наказание за дрифт

17:58, 28 августа 2023
Законопроектом предлагается добавить новую статью в Кодекс Украины об админнарушениях, согласно которой за умышленный управляемый занос авто на дорогах будет предусматриваться штраф.
Депутаты предлагают ввести наказание за дрифт
Изображение: freepik.com
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за умышленный управляемый занос транспортного средства (дрифтование) (регистр. № 9642 от 22.08.2023).

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об админправонарушении новой статьей 122-6, которой вводится административная ответственность за дрифтование.

Предполагается, что нарушение ПДД, выражающееся в умышленном управляемом заносе автомобиля (дрифтовании), будет тянуть за собой наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а повторное в течение года совершение нарушения повлечет наложение штрафа на водителя в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Под преднамеренным управляемым заносом (дрифтованием) для целей этой статьи следует понимать умышленное совершение на управляемом транспортном средстве маневров, вызывающих занос оси автомобиля при повороте автомобиля на максимально возможной скорости.

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