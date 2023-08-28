Депутаты предлагают ввести наказание за дрифт

Законопроектом предлагается добавить новую статью в Кодекс Украины об админнарушениях, согласно которой за умышленный управляемый занос авто на дорогах будет предусматриваться штраф.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за умышленный управляемый занос транспортного средства (дрифтование) (регистр. № 9642 от 22.08.2023).

Законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об админправонарушении новой статьей 122-6, которой вводится административная ответственность за дрифтование.

Предполагается, что нарушение ПДД, выражающееся в умышленном управляемом заносе автомобиля (дрифтовании), будет тянуть за собой наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а повторное в течение года совершение нарушения повлечет наложение штрафа на водителя в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Под преднамеренным управляемым заносом (дрифтованием) для целей этой статьи следует понимать умышленное совершение на управляемом транспортном средстве маневров, вызывающих занос оси автомобиля при повороте автомобиля на максимально возможной скорости.

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