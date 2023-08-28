Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: в нацотборе зрители смогут выбрать финалиста

Представителя нашей страны традиционно изберут путем открытого Национального отбора, прием заявок на участие в котором начнется уже скоро.

Украина подтвердила участие в песенном конкурсе «Евровидение-2024», который состоится в шведском городе Мальме. Об этом сообщает «Суспільне Мовлення».

Представителя из Украины изберут на Национальном отборе. Прием заявок на участие начнется в ближайшее время.

Музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2024 во второй раз станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой). В этом году у Нацотбора будет нововведение.

«На днях начнется прием заявок на участие в Нацотборе и новый сезон «Евровидения» в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного», – рассказал Шуров.

В частности, сообщается, что глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская также подчеркнула, что в нынешнем Нацотборе будут нововведения, которые позволят украинцам «еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора».

«Больше информации об условиях и новинках Нацотбора появится уже на этой неделе, когда стартует прием заявок», - отметила она.

Как известн, песенный конкурс пройдет в мае на стадионе Malmö Arena. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а Гранд-финал пройдет 11 мая.

Ранее мы писали, что на конкурсе Евровидение-2023 победила Швеция, Украина заняла 6 место.

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