Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: в нацотборе зрители смогут выбрать финалиста

Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Водитель, нарушивший ПДД в состоянии опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже если потерпевший не возражает, - Верховный Суд

Верховный Суд: Водитель, нарушивший правила безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло для потерпевшего тяжкие телесные повреждения, не может быть освобожден от отбывания наказания с испытанием, даже при искреннем раскаянии и отсутствии возражений потерпевшего.

На проведение обыска достаточно разрешения арендатора помещения, разрешение собственника не требуется, - Верховный Суд

Закон не требует обращения к следственному судье за соответствующим разрешением для проведения обыска при наличии согласия лица, арендующего помещение, - позиция Верховного Суда.

Предложение следователя более подробно рассказать об обстоятельствах совершения преступления не свидетельствует о том, что происходил допрос подозреваемого, а не следственный эксперимент, - КУС ВС

Рассмотрение следственным судьей ходатайства об аресте временно изъятого имущества с нарушением сроков, предусмотренных ст. 171 УПК, не является основанием для признания арестованных вещественных доказательств недопустимыми, - КУС ВС.

Уклонение от призыва создает в глазах граждан негативное впечатление безнаказанности, - Харьковский апелляционный суд отменил наказание с испытанием для уклониста

Харьковский апелляционный суд отменил уклонисту возможность отбывания наказания с испытанием, отметив, что уклонение от призыва на военную службу создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка и безнаказанности.

Вступили в силу изменения в УПК о незачислении определенных сроков в общие сроки досудебного расследования

В уголовных производствах, где с момента внесения сведений в ЕРДР и на 24 февраля 2022 ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от 24 февраля 2022 до даты прекращения военного положения не будут включать в общие сроки досудебного расследования в 12 и 18 месяцев.

  1. Общество

Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: в нацотборе зрители смогут выбрать финалиста

14:16, 28 августа 2023
Представителя нашей страны традиционно изберут путем открытого Национального отбора, прием заявок на участие в котором начнется уже скоро.
Украина подтвердила участие в Евровидении-2024: в нацотборе зрители смогут выбрать финалиста
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украина подтвердила участие в песенном конкурсе «Евровидение-2024», который состоится в шведском городе Мальме. Об этом сообщает «Суспільне Мовлення».

Представителя из Украины изберут на Национальном отборе. Прием заявок на участие начнется в ближайшее время.

Музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение-2024 во второй раз станет музыкант и композитор Дмитрий Шуров (Pianoбой). В этом году у Нацотбора будет нововведение.

«На днях начнется прием заявок на участие в Нацотборе и новый сезон «Евровидения» в Украине. Обращаюсь сейчас ко всем: включайтесь, мы должны создать и выбрать следующую песню, которой будет гордиться страна, песню, которая покорит сердца всей Европы и зажжет новую звезду из Украины. В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов. Впереди много интересного», – рассказал Шуров.

В частности, сообщается, что глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская также подчеркнула, что в нынешнем Нацотборе будут нововведения, которые позволят украинцам «еще больше приобщиться к принятию ключевых решений отбора».

«Больше информации об условиях и новинках Нацотбора появится уже на этой неделе, когда стартует прием заявок», - отметила она.

Как известн, песенный конкурс пройдет в мае на стадионе Malmö Arena. Полуфиналы, в одном из которых примет участие и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая, а Гранд-финал пройдет 11 мая.

Ранее мы писали, что на конкурсе Евровидение-2023 победила Швеция, Украина заняла 6 место.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області