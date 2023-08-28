Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: в нацвідборі глядачі зможуть обрати фіналіста

Представника від нашої країни традиційно оберуть шляхом відкритого Національного відбору, прийом заявок на участь у якому розпочнеться вже скоро.

Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському місті Мальме. Про це повідомляє «Суспільне Мовлення».

Представника від України оберуть на Національному відборі. Прийом заявок на участь розпочнеться невдовзі.

Музичним продюсером нацвідбору на «Євробачення-2024» вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Цьогоріч нацвідбір матиме нововведення.

«Днями розпочнеться приймання заявок на участь у Нацвідборі й новий сезон «Євробачення» в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити й обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого», — розповів Шуров.

Зокрема повідомляється, що голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська теж наголосила, що у цьогорічному нацвідборі будуть нововведення, які дозволять українцям «ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору».

«Більше інформації про умови та новинки Нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок», — зазначила вона.

Як відомо, пісенний конкурс пройде у травні на стадіоні Malmö Arena. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а Гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

Раніше ми писали, що на конкурсі «Євробачення-2023» перемогла Швеція, Україна посіла 6 місце.

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