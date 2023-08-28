Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: в нацвідборі глядачі зможуть обрати фіналіста

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Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

Набули сили зміни до КПК про незарахування певних строків до загальних строків досудового розслідування

У кримінальних провадженнях, де з моменту внесення відомостей до ЄРДР та на 24 лютого 2022 року жодній особі не повідомлено про підозру, строк від 24 лютого 2022 року до дати припинення воєнного стану не будуть включати до загальних строків досудового розслідування у 12 та 18 місяців.

  1. Суспільство

Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: в нацвідборі глядачі зможуть обрати фіналіста

14:16, 28 серпня 2023
Представника від нашої країни традиційно оберуть шляхом відкритого Національного відбору, прийом заявок на участь у якому розпочнеться вже скоро.
Україна підтвердила участь у Євробаченні-2024: в нацвідборі глядачі зможуть обрати фіналіста
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Україна підтвердила участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2024», яке відбудеться у шведському місті Мальме. Про це повідомляє «Суспільне Мовлення».

Представника від України оберуть на Національному відборі. Прийом заявок на участь розпочнеться невдовзі.

Музичним продюсером нацвідбору на «Євробачення-2024» вдруге стане музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой). Цьогоріч нацвідбір матиме нововведення.

«Днями розпочнеться приймання заявок на участь у Нацвідборі й новий сезон «Євробачення» в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити й обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України. Цього року на вас чекає сюрприз — ви зможете самі обрати одного з фіналістів. Попереду багато цікавого», — розповів Шуров.

Зокрема повідомляється, що голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська теж наголосила, що у цьогорічному нацвідборі будуть нововведення, які дозволять українцям «ще більше долучитися до ухвалення ключових рішень відбору».

«Більше інформації про умови та новинки Нацвідбору з’явиться вже цього тижня, коли стартує приймання заявок», — зазначила вона.

Як відомо, пісенний конкурс пройде у травні на стадіоні Malmö Arena. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник від України, відбудуться 7 та 9 травня, а Гранд-фінал відбуватиметься 11 травня.

Раніше ми писали, що на конкурсі «Євробачення-2023» перемогла Швеція, Україна посіла 6 місце.

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