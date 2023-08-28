Електронний суд: Як надати працівникам довіреність на перегляд та надсилання документів

Керівник юридичної особи, скориставшись функціоналом «Довіреності», може уповноважити, зокрема працівників управління документообігу та аналізу службової кореспонденції на перегляд, створення та надсилання електронних документів, вчинення інших дій від імені юридичної особи з використанням власних Електронних кабінетів таких осіб.
Про це розповіли у Державному підприємстві «Центр судових сервісів».
Надання електронної довіреності може здійснюватися як на окрему судову справу, так і на всі справи одночасно. Електронна довіреність також може бути надана з правом передоручення.
Після цього, пояснили у «Центрі судових сервісів», уповноваженим особам буде сформована електронна довіреність на визначені керівником юридичної особи права (перегляд, створення, надсилання документів, вчинення дій).
«Обов’язковою умовою надання електронної довіреності особі є наявність у неї зареєстрованого Електронного кабінету», - наголосили фахівці.
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