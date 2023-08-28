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Електронний суд: Як надати працівникам довіреність на перегляд та надсилання документів

13:21, 28 серпня 2023
Фахівці надали роз’яснення щодо надання працівникам доступу до Електронного кабінету.
Електронний суд: Як надати працівникам довіреність на перегляд та надсилання документів
Зображення: freepik.com
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Керівник юридичної особи, скориставшись функціоналом «Довіреності», може уповноважити, зокрема працівників управління документообігу та аналізу службової кореспонденції на перегляд, створення та надсилання електронних документів, вчинення інших дій від імені юридичної особи з використанням власних Електронних кабінетів таких осіб. 

Про це розповіли у Державному підприємстві «Центр судових сервісів».

Надання електронної довіреності може здійснюватися як на окрему судову справу, так і на всі справи одночасно. Електронна довіреність також може бути надана з правом передоручення.

Після цього, пояснили у «Центрі судових сервісів», уповноваженим особам буде сформована електронна довіреність на визначені керівником юридичної особи права (перегляд, створення, надсилання документів, вчинення дій). 

«Обов’язковою умовою надання електронної довіреності особі є наявність у неї зареєстрованого Електронного кабінету», - наголосили фахівці.

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