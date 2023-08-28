Электронный суд: Как предоставить работникам доверенность на просмотр и отправку документов

Специалисты предоставили разъяснения о предоставлении работникам доступа к Электронному кабинету.

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Руководитель юридического лица, воспользовавшись функционалом «Доверенности», может уполномочить, в частности, работников управления документооборота и анализа служебной корреспонденции на просмотр, создание и отправку электронных документов, совершение других действий от имени юридического лица с использованием собственных Электронных кабинетов таких лиц.

Об этом рассказали в Государственном предприятии «Центр судебных сервисов».

Предоставление электронной доверенности может осуществляться как на отдельное судебное дело, так и на все дела одновременно. Электронная доверенность также может быть предоставлена с правом передоверенности.

После этого, пояснили в «Центре судебных сервисов», уполномоченным лицам будет сформирована электронная доверенность на определенные руководителем юридического лица права (просмотр, создание, отправка документов, совершение действий).

«Обязательным условием предоставления электронной доверенности лицу является наличие у него зарегистрированного Электронного кабинета», - подчеркнули специалисты.

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